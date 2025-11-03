Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie zoekt getuigen van zware mishandeling station Bijlmer Arena

Crime

Vandaag, 18:20

Link gekopieerd

Op het treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam is een man vrijdagavond ernstig mishandeld. Beelden, hierboven te zien, van het incident gaan inmiddels rond op social media. De politie roept getuigen van de mishandeling op zich te melden.

Het slachtoffer werd rond 18.45 uur door een andere man geslagen. Eenmaal op de grond kreeg het slachtoffer nog trappen tegen het hoofd en een tweede man sloeg hem vervolgens met een fles. De verdachten pakten daarna hun spullen en lieten de gewonde man buiten bewustzijn achter in de stationshal. 

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Wel heeft de man nog veel last van hoofdpijn.

Signalement

Beelden van het voorval worden veelvuldig gedeeld. De politie zoekt contact met omstanders die de mishandeling hebben gezien of gefilmd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie heeft een signalement van de verdachten gedeeld. De eerste man is waarschijnlijk ongeveer 25 jaar oud, 1,65 meter lang en heeft een lichtgetinte huid. Hij droeg die bewuste avond een donkere, dikke jas. De tweede wordt eveneens geschat rond de 25 jaar oud. Hij is 1,75 meter groot en ook licht getint. Ook deze verdachte droeg donkere kleding.

Door ANP

Lees ook

Vrouw (21) zwaar mishandeld op Schiphol: geschopt en geslagen door taxichauffeur
Vrouw (21) zwaar mishandeld op Schiphol: geschopt en geslagen door taxichauffeur
Massale vechtpartij op Stadhuisplein in Rotterdam: politie grijpt hard in
Massale vechtpartij op Stadhuisplein in Rotterdam: politie grijpt hard in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.