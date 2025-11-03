Politie zoekt getuigen van zware mishandeling station Bijlmer Arena

Op het treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam is een man vrijdagavond ernstig mishandeld. Beelden, hierboven te zien, van het incident gaan inmiddels rond op social media. De politie roept getuigen van de mishandeling op zich te melden.

Het slachtoffer werd rond 18.45 uur door een andere man geslagen. Eenmaal op de grond kreeg het slachtoffer nog trappen tegen het hoofd en een tweede man sloeg hem vervolgens met een fles. De verdachten pakten daarna hun spullen en lieten de gewonde man buiten bewustzijn achter in de stationshal.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Wel heeft de man nog veel last van hoofdpijn.

Signalement

Beelden van het voorval worden veelvuldig gedeeld. De politie zoekt contact met omstanders die de mishandeling hebben gezien of gefilmd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie heeft een signalement van de verdachten gedeeld. De eerste man is waarschijnlijk ongeveer 25 jaar oud, 1,65 meter lang en heeft een lichtgetinte huid. Hij droeg die bewuste avond een donkere, dikke jas. De tweede wordt eveneens geschat rond de 25 jaar oud. Hij is 1,75 meter groot en ook licht getint. Ook deze verdachte droeg donkere kleding.