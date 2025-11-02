Terug

Massale vechtpartij op Stadhuisplein in Rotterdam: politie grijpt hard in

Crime

Vandaag, 07:56 - Update: 2 uur geleden

In het centrum van Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur een grote vechtpartij uitgebroken op het Stadhuisplein. Een poging van de politie om twee vechtende personen aan te houden, liep uit de hand toen omstanders zich tegen de politie en de aanwezige beveiliging keerden.

Om de situatie onder controle te krijgen, kwamen meerdere politie-eenheden ter plaatse. Ook zijn paarden en politiehonden ingezet om de orde te herstellen. Twee personen zijn door politiehonden gebeten.

Na meerdere aanhoudingen keerde de rust geleidelijk terug op het plein. De politie doet onderzoek naar de toedracht en sluit niet uit dat er later nog meer mensen worden opgepakt.

