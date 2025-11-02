Vrouw (21) zwaar mishandeld op Schiphol: geschopt en geslagen door taxichauffeur

Een 21-jarige Nederlandse vrouw is zaterdagavond ernstig mishandeld door een taxichauffeur op Schiphol na een woordenwisseling. De chauffeur probeerde nog weg te komen, maar de politie kon hem uiteindelijk aanhouden.

Bij de vertrekhal van Schiphol ontstond zaterdagavond rond 18.15 uur een woordenwisseling tussen een 21-jarige vrouw en een taxichauffeur. "De woordenwisseling werd een ruzie waarbij de taxichauffeur de 21-jarige heeft geschopt en geslagen", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan Hart van Nederland. "Ze hield er een gebroken pols en een scheur in haar neus aan over."

Ook haar 16-jarig broertje stond bij de vrouw toen zij werd mishandeld. Hem is verder niks overkomen.

De taxichauffeur wist te ontsnappen, maar ooggetuigen hadden het kenteken opgeschreven en zo wist de politie de chauffeur snel aan te houden. De vrouw heeft aangifte gedaan van zware mishandeling.