Jasper (20) maakt bekende tv-tunes na: 'Mensen hebben geen idee hoeveel werk het is'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:02 - Update: 2 uur geleden

De herkenbare tunes van Studio Sport, De Wereld Draait Door en Hart van Nederland zijn klanken die vrijwel iedereen in ons land weleens heeft gehoord. De 20-jarige Jasper Bok uit Noordwijk pakt met plezier zijn gitaar om die bekende deuntjes na te spelen. Het resultaat deelt hij op sociale media, waar hij veel positieve reacties ontvangt. "Iedereen kent de tunes, maar weinig mensen beseffen hoe sterk de arrangementen in elkaar zitten."

Jarenlang schalde de tune van De Wereld Draait Door door de Nederlandse huiskamers. Op TikTok en Instagram laat Jasper zien dat hij al die tijd een groot fan is geweest van die muziek, en maakt 'm dan ook graag na. Het eindresultaat kan rekenen op een hoop reacties.

In gesprek met Hart van Nederland legt Jasper uit dat het namaken van een tune soms een pittige opgave kan zijn. "Ik luister de instrumenten in de tune los van elkaar af, en vervolgens ga ik op gehoor proberen die instrumenten na te spelen", legt Jasper uit. "Uiteindelijk mix ik het af en zet ik alles onder elkaar."

Hoe moeilijker de tune, hoe uitdagender het voor mij wordt om het na te maken.

Jasper Bok

Ingewikkelde arrangementen

Sommige tunes zijn wat makkelijker dan anderen. Met name de tune van De Wereld Draait Door was wat lastiger voor Jasper. "De akkoorden waren een beetje ingewikkeld, dus dan ben je er iets langer mee bezig", legt hij uit. "Hoe moeilijker de tune, hoe uitdagender het voor mij wordt om het na te maken. Mensen kennen de tunes wel, maar hebben vaak geen besef hoe ingewikkeld de arrangementen zijn. Door te laten zien welke instrumenten er allemaal bij komen kijken, krijgen mensen een beter idee hoe zo'n tune daadwerkelijk in elkaar steekt."

Ook zijn volgers kunnen zijn werken wel waarderen. Uiteraard kan Jasper het, op ons verzoek, ook niet laten om de tune van Hart van Nederland na te maken. "Na drie uur had ik de eerste versie al af", aldus Jasper. En zeg nou zelf, het eindresultaat ziet er goed uit, toch?

Door Dylan Kuijpers

