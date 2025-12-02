Waarom je Netflix niet meer kunt casten naar je tv

Netflix biedt geen ondersteuning meer voor het casten van films en series vanaf mobiele apparaten naar de meeste televisies en streamingapparaten. Dat meldt Tweakers maandag op basis van een update op de hulppagina van de streamingdienst.

Volgens de techsite betekent dit dat gebruikers niet langer via Chromecast of Google TV hun content vanaf een smartphone of tablet kunnen afspelen. Op de hulppagina van Netflix staat: "Netflix biedt geen ondersteuning meer voor het casten van series vanaf een mobiel apparaat naar de meeste tv's en streamingapparaten. Gebruik de afstandsbediening van je tv of streamingapparaat voor de navigatie in Netflix."

Casten blijft deels mogelijk

Volgens de streamingdienst blijven sommige oudere apparaten nog wel werken. Zo worden 'oudere Chromecasts’ en 'tv’s met Google Cast' nog ondersteund. Uit een test van Tweakers blijkt dat casten naar de Chromecast V3 uit 2018 nog mogelijk is.