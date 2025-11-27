Stranger Things-première zorgt voor korte wereldwijde storing Netflix

De release van het vijfde en laatste seizoen van de populaire serie Stranger Things leidde woensdagavond tot een korte storing bij Netflix. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Terwijl de nieuwe afleveringen om 20.00 uur in de Verenigde Staten online kwamen, ontstonden er direct problemen bij een groot aantal kijkers wereldwijd.

Volgens Downdetector kwamen er op het hoogtepunt ruim 14.000 storingsmeldingen binnen. Netflix reageerde tegenover persbureau Reuters: "Sommige leden ondervonden kortstondig een probleem met het streamen op tv-apparaten, maar de service was voor alle accounts binnen vijf minuten hersteld".

Ook in Nederland waren problemen merkbaar. Op Allestoringen.nl was in dezelfde nacht een duidelijk zichtbare piek te zien in het aantal meldingen. Deze stijging viel precies rond 02.00 uur, het moment waarop de nieuwe afleveringen hier beschikbaar kwamen.

Wanneer komen de volgende Stranger Things-afleveringen?

Het laatste seizoen verschijnt in meerdere delen. De eerste vier afleveringen staan inmiddels online. Op eerste kerstdag komen drie nieuwe delen beschikbaar en op oudjaarsdag volgt het slot.