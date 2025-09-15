Terug

Man uit Netflix-hit Tinder Swindler gearresteerd in Georgië

Crime

Vandaag, 15:11

De Israëlische oplichter Shimon Hayut is opgepakt in Georgië. Hayut, bekend van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler, werd gearresteerd op het vliegveld van de stad Batumi, meldt persbureau AFP. De arrestatie werd volgens functionarissen gedaan "op verzoek van Interpol".

Tussen 2017 en 2019 zou Hayut de datingapp Tinder hebben gebruikt om vrouwen grote sommen geld afhandig te maken. Op de app deed hij zich voor als Simon Leviev, zoon van diamanthandelaar Lev Leviev. Hij overtuigde slachtoffers om geld voor te schieten zonder het terug te betalen. Volgens de documentaire zou hij slachtoffers uit onder meer Nederland, Noorwegen en Zweden voor ongeveer 10 miljoen dollar hebben opgelicht.

The Tinder Swindler kwam uit in 2022. In de documentaire komen meerdere vermeende slachtoffers aan het woord, waaronder de Nederlandse Ayleen Charlotte. Ze zou al haar spaargeld aan 'Leviev' hebben gegeven en leningen zijn aangegaan om hem te betalen. "Pas achteraf zie je pas de red flags", zei Charlotte in 2022 in een interview met de Volkskrant.

ANP

