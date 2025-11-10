Terug

Netflix verhoogt prijzen in Nederland: zoveel ga je straks meer betalen

Netflix verhoogt prijzen in Nederland: zoveel ga je straks meer betalen

TV-programma's

Vandaag, 10:45

Netflix-abonnees in Nederland gaan dieper in de buidel tasten. De streamingdienst verhoogt de prijzen van alle abonnementen, net als eerder dit jaar al gebeurde in onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Voor het goedkoopste abonnement, waarmee je op één scherm tegelijk kunt kijken, gaat de prijs met 1 euro omhoog naar 9,99 euro per maand. Wie op twee schermen tegelijk wil streamen, betaalt straks 15,99 euro in plaats van 13,99 euro. Het duurste abonnement, voor vier gelijktijdige streams, stijgt eveneens met 2 euro en komt uit op 20,99 euro per maand.

Gebruikers die tegen betaling iemand buiten hun huishouden willen laten meekijken, moeten voortaan 4,99 euro per maand extra aftikken. Dat is een kwart meer dan voorheen.

Netflix verhoogt de prijzen ook in België en Luxemburg. De laatste prijsverhoging in de Benelux was in mei vorig jaar. In sommige landen biedt Netflix eveneens goedkopere abonnementen aan waarbij gebruikers ook reclames te zien krijgen. Dit is onder meer in de VS, Frankrijk en Duitsland het geval. In de Benelux bestaat die optie niet.

