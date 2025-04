Netflix komt met Nederlandse versie van populaire datingshow Love is Blind

Netflix werkt aan een Nederlandse versie van de datingshow Love is Blind. In Love is Blind gaan vrijgezellen op zoek naar de liefde. Zij kunnen elkaar in de eerste fase van de datingshow niet zien, maar wel met elkaar praten.

De dates die de kandidaten hebben, vinden plaats in kamers waarin zij gescheiden zijn door een dunne muur. Op die manier kunnen zij elkaar leren kennen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een huwelijksaanzoek, nog voor zij elkaar hebben gezien. Daarna ontmoeten zij elkaar pas en ontdekken de deelnemers of hun liefde ook standhoudt in de echte wereld.

Love is Blind was in 2020 voor het eerst te zien in de Verenigde Staten. Later volgden versies in onder meer Brazilië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Argentinië. Naast een Nederlandse versie, heeft Netflix ook een nieuwe versie in Frankrijk, Polen en Italië aangekondigd.

ANP