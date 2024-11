Netflix-kijkers woest na haperende bokswedstrijd: 'Kwam ik hiervoor uit bed?!'

YouTuber Jake Paul (27) heeft zijn langverwachte bokswedstrijd tegen bokslegende Mike Tyson (58) gewonnen. Na acht ronden in het Amerikaanse Arlington wezen de juryleden unaniem Paul aan als winnaar. Toch ging het duel niet vlekkeloos: wereldwijd en ook in Nederland klaagden duizenden Netflix-abonnees over storingen tijdens de live-uitzending.

Het gevecht, de eerste bokswedstrijd ooit live uitgezonden door Netflix, trok naar verluidt miljoenen kijkers. Dit zorgde echter voor grote problemen bij het streamingplatform. De website Downdetector.com registreerde wereldwijd meer dan 12.000 meldingen van storingen. Onder de hashtag #NetflixCrash klaagden gebruikers over haperende streams en slechte beeldkwaliteit.

Ook in Nederland was de frustratie groot. "Blijf je op om @NetflixNL gehyped gevecht te kijken. Klapt het er elke minuut uit omdat het de vraag niet aan kan," deelde een boze kijker op X. Een ander schreef: "De boel blijft bufferen en vastlopen. Wat een droefenis!"

Paul viert overwinning, Netflix zwijgt

Paul, die miljoenen fans heeft en tevens vriend is van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam, maakte na afloop een sneer naar Netflix. "Dit is het grootste event. Meer dan 120 miljoen mensen op Netflix. We hebben de site laten crashen," zei hij triomfantelijk.

Netflix heeft niet gereageerd op de kritiek.

ANP