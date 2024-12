Netflix krijgt miljoenenboete van Nederlandse privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Netflix een boete van maar liefst 4,75 miljoen euro opgelegd. Volgens de privacywaakhond heeft de streamingdienst tussen 2018 en 2020 haar klanten onvoldoende geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit meldt de AP woensdag.

De invloed van het Amerikaanse Netflix reikt inmiddels ver, sinds de invoering van de streamingsdienst in 2012 is het bijna niet meer weg te denken van veel Nederlandse tv's.

Netflix verzamelt diverse gegevens van haar klanten, zoals e-mailadressen, telefoonnummers, betaalinformatie en kijkgedrag. Uit een onderzoek, gestart in 2019, blijkt dat de privacyverklaring van Netflix op veel punten te onduidelijk was. Klanten kregen daarnaast te weinig informatie wanneer zij expliciet vroegen naar hun opgeslagen gegevens. Dit is in strijd met de Europese privacywetgeving, de AVG, aldus de AP.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen laat weten dat een bedrijf van deze omvang meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen: "Een bedrijf met een miljardenomzet en miljoenen klanten wereldwijd moet glashelder uitleggen hoe het omgaat met persoonsgegevens. Zeker als de klant ernaar vraagt."

Het onderzoek van de AP werd gestart na klachten van de Oostenrijkse privacyorganisatie None of your business (noyb). Deze klachten werden doorgestuurd naar de Nederlandse toezichthouder, omdat het Europese hoofdkantoor van Netflix in Nederland gevestigd is.

Netflix vecht boete aan

Met meer dan 3 miljoen abonnees in Nederland is Netflix hier de grootste streamingdienst. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de boete en stelt zich op het standpunt dat het aan de regels voldoet. Het is nu aan de rechter om een definitief oordeel te vellen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP