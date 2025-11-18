Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Massaclaim tegen Netflix om prijsverhoging: stichting wil compensatie voor abonnees

Massaclaim tegen Netflix om prijsverhoging: stichting wil compensatie voor abonnees

Geld

Vandaag, 10:00 - Update: 6 uur geleden

Link gekopieerd

Een Nederlandse claimstichting bereidt een collectieve rechtszaak tegen Netflix voor. De Stichting Bescherming Consumentenbelang vindt dat de streamingdienst met de recente prijsverhoging Europese regels voor consumentenbescherming schendt.

Volgens de stichting heeft Netflix de abonnementskosten sinds 2017 met wel 75 procent verhoogd, zonder duidelijk uit te leggen waarom. De prijswijzigingsclausule in de voorwaarden zou bovendien oneerlijk zijn, omdat het bedrijf klanten geen echte keuze laat.

Compensatie abonnees

De claimstichting eist dat Netflix zijn voorwaarden aanpast en compensatie betaalt aan (oud-)abonnees die volgens hen te veel hebben betaald. Vorige week stuurde de organisatie Netflix een brief om tot een schikking te komen, maar dat leverde niets op. Daarom wordt nu een collectieve rechtszaak voorbereid.

Volgens de stichting is de manier waarop Netflix prijzen aanpast in strijd met EU-regels. Het platform zou niet transparant zijn over de redenen achter de verhogingen en consumenten onvoldoende beschermen tegen eenzijdige aanpassingen.

Door ANP

Lees ook

Netflix verhoogt prijzen in Nederland: zoveel ga je straks meer betalen
Netflix verhoogt prijzen in Nederland: zoveel ga je straks meer betalen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.