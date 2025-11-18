Massaclaim tegen Netflix om prijsverhoging: stichting wil compensatie voor abonnees

Een Nederlandse claimstichting bereidt een collectieve rechtszaak tegen Netflix voor. De Stichting Bescherming Consumentenbelang vindt dat de streamingdienst met de recente prijsverhoging Europese regels voor consumentenbescherming schendt.

Volgens de stichting heeft Netflix de abonnementskosten sinds 2017 met wel 75 procent verhoogd, zonder duidelijk uit te leggen waarom. De prijswijzigingsclausule in de voorwaarden zou bovendien oneerlijk zijn, omdat het bedrijf klanten geen echte keuze laat.

Compensatie abonnees

De claimstichting eist dat Netflix zijn voorwaarden aanpast en compensatie betaalt aan (oud-)abonnees die volgens hen te veel hebben betaald. Vorige week stuurde de organisatie Netflix een brief om tot een schikking te komen, maar dat leverde niets op. Daarom wordt nu een collectieve rechtszaak voorbereid.

Volgens de stichting is de manier waarop Netflix prijzen aanpast in strijd met EU-regels. Het platform zou niet transparant zijn over de redenen achter de verhogingen en consumenten onvoldoende beschermen tegen eenzijdige aanpassingen.