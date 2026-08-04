Tanken in België vanaf woensdag fors goedkoper, verschil met Nederland nóg groter

Tanken bij onze zuiderburen wordt vanaf woensdag een stuk goedkoper. De prijzen aan de pomp in België dalen meerdere centen, meldt de Belgische overheid. Ook in ons land dalen de prijzen van benzine en diesel, maar dat wel minder hard. Het verschil in een liter benzine tussen de twee landen is opgelopen tot boven de 70 cent.

De maximumprijs voor een liter Euro95 in België zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is tot boven de 70 cent opgelopen.

In de videobovenaan zie je hoe eerder dit jaar pomphouders in de grensregio met de handen in het haar zaten. Veel mensen tanken in België vanwege het grote prijsverschil.

Verschil in prijs diesel

Het verschil in de dieselprijs tussen beide landen is minder groot. Voor een liter diesel betaalt een automobilist in België woensdag bijna 8 cent minder op 2,211 euro. Ook dat is goedkoper dan in Nederland, waar de adviesprijs dinsdag ruim 2 cent zakte tot 2,635 euro per liter. De adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.

De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen. Die gingen maandag flink omlaag na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran. Dinsdag gingen de prijzen voor ruwe olie weer iets omhoog. Brentolie werd ruim 2 procent duurder op 85,68 dollar per vat.