Supermarkt trekt stekker uit populaire aanbiedingen: 'Gratis is niet gratis'

Lidl stopt met stapelkortingen op voeding. Acties als ‘tweede gratis’ geven volgens de supermarkt een gevoel van voordeel, maar zorgen in de praktijk vaak voor hogere kosten. "Gratis is niet gratis. Nederland is doorgeslagen met aanbiedingen. Het aanbieden van een gratis tweede product en stapelkortingen geven een gevoel van voordeel maar in de praktijk kom je vaak bedrogen uit", zegt Peter de Roos van Lidl Nederland.

De discounter uit Duitsland zegt met het stoppen van stapelkortingen te willen teruggaan naar vaste, duidelijke prijzen per product. De supermarkt vindt dat klanten niet afhankelijk zouden moeten zijn van tijdelijke acties om betaalbaar boodschappen te kunnen doen, maar in één oogopslag moeten zien wat iets echt kost.

De Consumentenbond, Foodwatch en Questionmark vinden dat al langer dat bulkaanbiedingen mensen verleiden om meer te kopen dan nodig is, vooral kleine huishoudens en mensen met minder geld.

Supermarktketen Dirk kiest al langer niet voor stapelkortingen. Zo laat Dirk op de eigen website weten geen gebruik te maken van acties als ‘1+1 gratis’ of ‘3 halen, 2 betalen’. Volgens de supermarktketen zorgen dit soort aanbiedingen voor hogere prijzen, omdat de kosten uiteindelijk worden doorberekend in het product zelf of in andere boodschappen.

Verboden in Verenigd Koninkrijk

Ook denktank Questionmark is kritisch op dit soort aanbiedingen. Directeur Programma’s Gustaaf Haan zegt: "We weten uit onderzoek dat dit soort acties maakt dat mensen meer geld uitgeven dan ze van plan waren en dat ze de reguliere prijs van boodschappen opdrijven." Volgens hem zijn bulkaanbiedingen niet voor niets al verboden in het Verenigd Koninkrijk.