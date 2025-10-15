Kritiek op campagne tegen ongezond 'eetdrammen': 'Is zelf gedram'

Een campagne van het Voedingscentrum draait om 'eetdrammen'. Met die term bedoelen ze dat ongezond eten ons opgedrongen wordt omdat het zo overvloedig gepromoot wordt in de openbare ruimte. Maar critici vinden de spotjes van het Voedingscentrum juist zelf een beetje... uh... drammen.

Misschien heb je de posters wel voorbij zien komen op het station of een winkelcentrum: een man die wordt achtervolgd door een levensgrote pizzapunt of een moeder die haar kind wegtrekt bij een enorme zak chips. Het is onderdeel van een nieuwe campagne van het Voedingscentrum, gericht op onze omgeving waarin zoveel ongezond eten aanwezig is: 'Stop eetdrammen'.

Beeld: Voedingscentrum

"We worden onbewust enorm beïnvloed in onze voedingskeuze", zegt Maartje Boot van het Voedingscentrum. "Er is simpelweg veel meer aanbod van ongezond voedsel in het straatbeeld, supermarkt of in reclames op televisie of sociale media. En dat zit een gezonde samenleving in de weg."

Spotjes tegen drammen gedram?

De campagne en het bijbehorende filmpje krijgen wat kritiek te verduren. De Telegraaf noemt het zelfs 'grachtengordelgewauwel'. Zijn de spotjes tegen drammen niet zelf gedram?

Sportdiëtiste Gunilla Boomsma snapt het idee achter de campagne wel, namelijk beter om je heen kijken en er bewust van zijn dat je wordt beïnvloed. Maar ze is ook kritisch. "We slaan tegenwoordig zo door met termen als gezond en ongezond eten. We houden ons daar enorm aan vast", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Een keertje een hamburger nemen is niet gelijk slecht, maar je moet het niet iedere dag doen. En ja, een avocado is gezond, maar niet als je er vijf per dag eet."

We moeten volgens haar weer terug naar de basis, want wij consumenten zijn door alle hypes en termen de draad kwijtgeraakt. "Ik krijg mensen in mijn praktijk die niet meer weten wat ze nu wel en niet moeten doen. Gevarieerd eten is echt het belangrijkste."