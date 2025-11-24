Supermarkten geven producten gratis bij fout op kassabon

Wie na het boodschappen doen een fout op de kassabon ontdekt bij DekaMarkt, Hoogvliet of Nettorama, krijgt het product gratis of een waardebon. Dit hebben de supermarkten afgesproken met de Consumentenbond, meldt die belangenorganisatie voor consumenten.

De Consumentenbond waarschuwde na een steekproef in april voor fouten op kassabonnen bij de regionale supermarkten. De supers beloofden vervolgens verbeteringen. In augustus keek de Consumentenbond opnieuw of artikelen juist waren geprijsd. Bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama stonden aanbiedingen toen nog steeds vaak met de verkeerde prijs op de bon.

"Omdat we bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama nog te weinig verbetering zagen, hebben we ze gesommeerd te stoppen met de kassabonfouten en ze aansprakelijk gesteld voor de schade die consumenten lopen", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Op basis daarvan hebben we verdere afspraken gemaakt, zoals een prijsgarantie."