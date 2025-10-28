Consumentenbond: deze pakketbezorger krijgt de meeste klachten

Steeds meer mensen krijgen te maken met problemen bij het bezorgen van pakketjes. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Consumentenbond onder 12.000 panelleden. Maar liefst 35 procent van hen had het afgelopen halfjaar gedoe met een levering, meer dan ooit eerder. In 2023 lag dat aantal nog op 30 procent, en in 2021 op 27 procent.

Er werd vooral geklaagd over onbetrouwbare bezorgtijden. Verwachte bezorgtijden veranderen vaak of pakketjes komen dagen te laat. Ook klaagden mensen dat bezorgers hen als niet thuis hadden gerapporteerd, terwijl ze dat wel waren. Dan worden de pakketten bij de buren bezorgd of ze gaan naar een afhaalpunt. Ook komt het voor dat bezorgers pakketten achterlaten op een onveilige plek.

Meeste klachten

De Consumentenbond telde relatief de meeste klachten over UPS. Van de panelleden die iets bezorgd kregen door dat bedrijf, meldde 49 procent een bezorgprobleem. PostNL deed het het beste. Daar had circa een derde van de panelleden klachten.

De belangenorganisatie voor consumenten zegt meerdere gesprekken met de pakketbezorgers gevoerd te hebben, maar die zouden niets hebben opgeleverd. "We zoeken nu de oplossing in een andere hoek. Want de webwinkels zijn primair verantwoordelijk voor de bezorging. We gaan daarom op korte termijn in gesprek met Thuiswinkel, de brancheorganisatie van webwinkels", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De Consumentenbond wil dat webwinkels op de factuur de productprijs en de bezorgkosten los vermelden. "Bij geen of slechte bezorging kunnen consumenten dan de bezorgkosten terugvragen. Dit idee gaan we nog verder uitwerken", aldus Molenaar.