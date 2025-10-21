Terug

Nieuwe slinkse wisseltruc met pakketjes dupeert DHL-klanten

Crime

Vandaag, 23:26

Tientallen DHL-klanten in het Noord-Hollandse Hoogwoud zijn de dupe geworden van gehaaide wisseltrucs met hun pakketten. In de bezorgde pakketten bleken namelijk niet de bestelde producten te zitten, maar heel andere, veel goedkopere items.

Zo kreeg Dario Ekelmans geen gloednieuwe telefoon, maar enkel een telefoonhoesje op oplaadkabel. "Toen het pakket was afgeleverd, voelde ik meteen dat het te licht was", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik ben gelijk in de auto gesprongen en achter de bestelbus aangereden. Maar zonder succes helaas."

Na de wisseltruc nam Dario meteen contact op met de politie en de MediaMarkt, waar hij zijn telefoon had besteld. Het pakket bleek bij aankomst en vertrek te zijn gewogen, zelfs door DHL. "Het moet dus daarna, tijdens de bezorging zijn gebeurd."

Geen drone

Dario deelde zijn verhaal op Facebook en bleek zeker niet de enige gedupeerde van de wisseltruc. Björn Mooij overkwam eind september hetzelfde. Zijn bestelde drone was verwisseld met een goedkope koptelefoon. "Als je goed kijkt, zie dat het pakket al eerder is opengemaakt en weer is dichtgeplakt. Het is frustrerend, ze gaan zo geraffineerd te werk. De volgende keer ga ik wel gewoon weer naar de winkel."

Het probleem speelt in het hele dorp. "We hebben bijna 125 reacties gekregen. We hadden geen idee dat het zo groot was. Het lijkt wel het werk van een georganiseerde groep."

DHL heeft nog niet gereageerd op vragen van de redactie van Hart van Nederland. Aan NH Nieuws laat het postbedrijf weten de zaak te onderzoeken en maatregelen zijn genomen. De gedupeerden zitten ondertussen zonder producten.

