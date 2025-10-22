DHL grijpt in na wisseltruc met pakketjes: 'Daders zijn getraceerd'

DHL heeft gereageerd op de slinkse wisseltruc met pakketjes bij hun klanten. Dinsdag bracht Hart van Nederland het verhaal van Dario uit Hoogwoud, die geen gloednieuwe telefoon maar enkel een telefoonhoesje en oplaadkabel ontving. Hij was lang niet het enige slachtoffer, maar DHL heeft inmiddels de daders gevonden.

"Het betrof geen eigen medewerkers, maar van een onderaannemer. Er is aangifte gedaan en vanzelfsprekend zijn deze personen niet meer werkzaam als bezorger", zegt een woordvoerder van DHL tegen Hart van Nederland. De verdere afhandeling ligt bij justitie. Gedupeerden moeten zich melden bij de verkoper van hun niet gekregen product, DHL wil hen daarin wel helpen.

Betreuren

Dario deelde zijn verhaal op Facebook en bleek zeker niet de enige gedupeerde van de wisseltruc. In het Noord-Hollandse dorp zijn er meer mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. "We hebben bijna 125 reacties gekregen. We hadden geen idee dat het zo groot was. Het lijkt wel het werk van een georganiseerde groep."

DHL 'betreurt het ten zeerste dat dit is gebeurd'. "In de context van de vele miljoenen pakketten en vele duizenden medewerkers, worden wij helaas ook geconfronteerd met de donkere kanten van de maatschappij. Incidenten zoals deze zijn gelukkig zeldzaam, maar niet minder vervelend als ze gebeuren."