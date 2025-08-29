'Supermarkt Dirk wil mensen gezonder laten eten en schrapt slechtste Nutri-Score'

Supermarktketen Dirk legt voortaan geen nieuwe huismerkproducten meer in de schappen die het slechtst scoren op de Nutri-Score. Dat meldt het AD vrijdag. Etenswaren van het huismerk 1 de Beste met de kwalificatie E komen er bij de supermarkt dus niet meer in. Daarmee hoopt de keten klanten aan te moedigen gezonder en bewuster te eten.

Producten die al in het assortiment zitten met een E-score, blijven vooralsnog gewoon in de schappen liggen.

Met het aangepaste aanbod hoopt Dirk een bijdrage te leveren aan het Nationaal Preventieakkoord, dat onder meer overgewicht wil tegengaan. "Een krachtig signaal", noemt voedingsdeskundige Michelle van Roost het in de krant. Volgens haar wordt het hoog tijd dat consumenten beter worden geholpen om hun weg te vinden in de wirwar van voedingsadviezen.

Gewicht verliezen is voor veel mensen een grote opgave en lang niet altijd vol te houden, zo ook voor Natasja:

2:14 Natasja viel 50 kilo af, maar kwam weer aan: ‘Het is een chronische ziekte’

Overigens is de alom bekende Nutri-Score niet vrij van kritiek. Deze graadmeter kijkt vooral naar de voedingswaarde van producten, maar niet naar de mate waarin een product is bewerkt. Daardoor kunnen ultrabewerkte etenswaren toch een goede score krijgen, terwijl een natuurlijk product zoals roomboter een D of zelfs E krijgt.

Een groeiend probleem

Het is in ieder geval een stap in de juiste richting, zegt Annet Roodenburg, lector Voeding & Gezondheid tegen het AD. "De supermarkt bepaalt voor een groot deel wat wij kopen en eten. En circa 80 procent van het aanbod in supermarkten is ongezond.”

Ook in Nederland is overgewicht een groeiend probleem. In 2023 had 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas. Dat is een verdrievoudiging vergeleken bij jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. Ook ernstigere vormen van obesitas namen toe, van 1 procent in 1981 naar 4 procent in 2023.