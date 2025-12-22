Volg Hart van Nederland
'Supermarkten stunten massaal met vlees, minder plek voor vega'

Vandaag, 08:53 - Update: 2 uur geleden

Supermarkten stunten in aanloop naar kerst ruim drie keer zo veel met vlees als de rest van het jaar. Dat meldt stichting Wakker Dier maandagochtend, nadat zij de kerstfolders van de tien grootste supermarktketens heeft doorgespit.

Volgens Wakker Dier piekt het aantal vleesaanbiedingen rond de kerstdagen al jaren. Dit jaar telde de organisatie 822 aanbiedingen; vorig jaar ging het om 738. Als het aan de supermarkten ligt, wordt er ook dit jaar weer vooral veel gegourmet tijdens de feestdagen. Gourmetvlees komt veel voor in de folders en is goed voor bijna een kwart van alle vleesaanbiedingen, stelt de stichting.

Een kalkoen, een sappige hertenbiefstuk of een malse eendenborst. Slagerijen draaien overuren tijdens de feestdagen:

Tegelijkertijd ziet Wakker Dier dat er minder wordt gestunt met vegetarische opties. Voor het derde jaar op rij is het aantal van deze aanbiedingen afgenomen. In 2023 was in de aanloop naar kerst nog één op de zeven aanbiedingen vegetarisch; nu is dat nog maar één op de elf.

Stoppen met vleesaanbiedingen

Met gemiddeld tien keer zo veel vleesaanbiedingen als vegetarische, sturen supermarkten weer aan op een 'vleesfestijn', concludeert Wakker Dier, dat opkomt voor het dierenwelzijn in de veehouderij. Anne Hilhorst, directeur van de organisatie, noemt dit een zorgelijke trend. "Blijkbaar gooien supermarkten met de feestdagen hun principes steeds vaker overboord."

Met hun aanbiedingen hebben supermarkten volgens Wakker Dier invloed op wat klanten kopen. "Vleesstunts drijven de verkoop op, terwijl supermarkten juist hebben beloofd drastisch minder vlees te verkopen", aldus Hilhorst. Wakker Dier wil dat de bedrijven helemaal stoppen met vleesaanbiedingen.

Door ANP

