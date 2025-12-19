Kerst is geen kerst zonder stuk vlees: gourmetten en rollades onverminderd populair

Gezellig met het hele gezin of de familie aan tafel tijdens de kerstdagen, om samen het jaar af te sluiten – maar wat staat er op tafel? Staat de gourmetplaat al aan? Wordt het toch steengrillen? Of ruik je al de heerlijke geur van een stuk gebraden vlees dat nog even in de oven moet? Marian Lemsom, directeur bij de branchevereniging van ambachtelijke slagers, vertelt dat de kerstdrukte nu al merkbaar is: "Het aantal bestellingen zit al op een hoog niveau, en dan moet kerst nog echt beginnen."

De meeste mensen komen bij de slager voor gourmetvlees of een chique stuk vlees. Denk bijvoorbeeld aan een chateaubriand of een luxe vleesschotel voor op de grill. Ook ossenworst voor in de soep is een veelgevraagde bestelling.

Hoort erbij

Rond kerst is er echt een piek in de vleesconsumptie, zegt een woordvoerder van de vleeswarenindustrie tegen Hart van Nederland. De algemene trend is dat er in Nederland steeds minder vlees wordt gegeten: gemiddeld at een Nederlander dit jaar iets meer dan 37 kilo vlees per persoon, dat is het laagste niveau sinds het begin van de meting sinds 2005. Volgens de woordvoerder is kerst in Nederland vooral bourgondisch en zeker niet zuinig. "Ze maken er echt een feestje van. En daar hoort vlees bij," legt hij uit aan Hart van Nederland.

Ondanks de drukte in de weken voor kerst, gaat het niet goed met veel ambachtelijke beroepen, zoals dat van de slager. In de video hieronder zie je hoe Shirley en Dave vechten voor het voortbestaan van hun familiebedrijf:

1:59 Verdwijnen er meer ambachtelijke beroepen? Ook slagers in de problemen door enorme energierekening

Daarnaast ziet hij een duidelijke tweedeling in wat er op de kersttafel komt: óf gourmetten, óf een luxe stuk vlees zoals rollade. Enkele jaren geleden werd er onderzoek gedaan naar vleesconsumptie tijdens de kerstdagen.

Sinds anderhalf jaar richt de sector zich echter meer op professionele stakeholders, waardoor er dit jaar geen ruimte was voor een consumentenonderzoek rond de feestdagen.