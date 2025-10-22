Nederlanders laten biefstukje vaker staan: laagste verbruik vlees in 20 jaar

Een sappig biefstukje, een halve kilo spareribs of een flinke burger, we eten het allemaal graag in Nederland. Toch laten we het stukje vlees steeds vaker staan. In 2024 verbruikten Nederlanders gemiddeld zo'n 74,4 kilo vlees per persoon, inclusief bot. Dat is het laagste niveau sinds 2005, toen het verbruik ook onder de 75 kilo uitkwam. Onderzoekers spreken van een dalende trend, maar benadrukken dat we in Nederland nog altijd te veel vlees eten.

Het onderzoek is gebaseerd op statistieken over vleesverkoop en slachtingen, die onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben opgesteld. Zij voeren deze berekeningen uit in opdracht van Wakker Dier, die blij zijn dat de vleesconsumptie "langzaam maar gestaag" afneemt.

Begin deze maand werd ook al opgeroepen om minder (rood) vlees te eten. Dat zou om meerdere redenen goed zijn. In de onderstaande video hoor je welke dat zijn:

1:03 Advies: 'Eet veel minder vlees om de planeet leefbaar te houden'

De huidige vleesconsumptie ligt nog altijd een stuk hoger dan het wetenschappelijke advies van de EAT-Lancet Commissie. Deze wetenschappers kijken zowel naar de gezondheid van mensen als die van de planeet. Het streven is om ruim 16 kilo vlees per persoon per jaar te consumeren, zonder bot. Ze leggen uit dat per dag maximaal 15 gram rood vlees per dag en 30 gram vis of wit vlees goed is.

'Licht dalende trend'

Als je het vergelijkt met het 'piekjaar' 2009, is de vleesconsumptie met 6 procent afgenomen. "De vleesindustrie is aan het doodbloeden," stelt Collin Molenaar van Wakker Dier. Hij voegt eraan toe dat 6 procent het verschil kan maken tussen winst en verlies.

Molenaar denkt dat de trend zal doorzetten, zeker omdat supermarkten vorig jaar hebben toegezegd meer plantaardige eiwitten te gaan verkopen. De onderzoekers zelf spreken van een "licht dalende trend."