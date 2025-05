Kledingwinkel Gerry Weber maakt doorstart, meerdere locaties weer open

De failliete kledingketen Gerry Weber maakt in Nederland een doorstart, maar dan in een kleinere vorm. Op minstens acht locaties blijven winkels open waar het merk damesmode blijft verkopen. De nieuwe eigenaar neemt zeker 30 van de oorspronkelijke 175 medewerkers mee.

Afgelopen jaren gingen meerdere winkelketens failliet. Zo vroeg ook Blokker vorig jaar faillissement aan. Dat had grote gevolgen voor cadeauwinkel Pand12. Hoe dat zit, zie je in de bovenstaande video.

In een verklaring melden de curatoren dat de Spaanse Victrix Group het merk Gerry Weber voortzet. Voor de Nederlandse markt gaat dat bedrijf een samenwerking aan met De Naura Groep, bekend van Van Uffelen, Claudia Sträter en Expresso. Die gaat de Nederlandse winkels runnen.

Momenteel zijn die winkels nog dicht. De vestigingen die doorstarten openen naar verwachting snel weer de deuren. Er wordt nog onderzocht of de activiteiten ook in andere filialen kunnen worden voortgezet.

Gerry Weber werd vorige maand failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Eerder werd al bekend dat het Duitse merk, dat in tal van landen actief is, in financiële problemen zat.

ANP