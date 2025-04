Modeketen Gerry Weber failliet verklaard

Vrouwenkledingketen Gerry Weber is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, heeft het bedrijf in een persverklaring naar buiten gebracht. Volgens de curatoren is er wel kans op een doorstart van de keten, waarbij in Nederland 175 mensen werken.

Ondanks het faillissement blijven alle 38 winkels open terwijl naar een oplossing wordt gezocht. De keten heeft ook een webshop. Die werkt momenteel niet omdat er geen transacties kunnen worden uitgevoerd.

Broeken die na één keer wassen van kleur veranderen of een shirt dat er bij het model op de site een stuk beter uitzag dan bij jou: als je iets koopt, kan het product flink tegenvallen. Dan wil je natuurlijk graag je geld terug, maar heb je daar altijd recht op? In bovenstaande video leggen we het je uit.

Financiële problemen

Het Duitse merk, dat actief is in 62 landen, zat al langer in financiële problemen. Binnen het bedrijf is internationaal de laatste jaren al meerdere keren gereorganiseerd. Volgens de keten kunnen het moederbedrijf en drie dochterbedrijven schulden niet op tijd betalen.

Maandag vroeg het merk al uitstel van betaling aan bij de rechtbank in Amsterdam. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement, zeker in de Nederlandse winkelstraat. Meerdere winkels zijn al in moeilijkheden gekomen door gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie, huur en personeel.

Hart van Nederland/ANP