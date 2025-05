Koopjesjagers opgelet: faillissementsuitverkoop CASA begonnen

Er lijkt definitief een einde te komen aan de failliete interieurwinkelketen CASA in Nederland. Bij curator Bart Louwerier hebben zich nog geen serieuze kandidaten gemeld voor een doorstart. Donderdag is de faillissementsuitverkoop begonnen in achttien winkels, die zo'n vier weken zal duren.

Er is geen harde deadline om alsnog een doorstart te realiseren, maar volgens Louwerier is daar "geen uitzicht" op. Dat wordt bovendien steeds moeilijker naarmate de tijd verstrijkt. Een mogelijke optie is dat bij een doorstart van het Belgische moederbedrijf ook de Nederlandse winkels worden betrokken, maar volgens de curator lopen daar op dit moment geen gesprekken over.

Afgelopen jaren gingen meerdere winkelketens failliet. Zo vroeg ook Blokker vorig jaar faillissement aan. Dat had grote gevolgen voor cadeauwinkel Pand12. Hoe dat zit, zie je in de bovenstaande video.

De Nederlandse tak van CASA, waar meer dan honderd mensen werkten, werd afgelopen maand failliet verklaard. De Belgische keten ging begin maart al bankroet, omdat het bedrijf zijn schulden niet meer kon aflossen.

