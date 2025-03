Belgische winkelketen CASA vraagt faillissement aan: wat betekent dit voor Nederland?

De Belgische interieurwinkelketen CASA heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf kan zijn schulden niet meer betalen en sluit daarom 63 winkels, het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen. Meer dan 540 werknemers dreigen hun baan te verliezen. Wat er met de Nederlandse vestigingen van CASA gebeurt, is nog onduidelijk.

Afgelopen jaren gingen meerdere winkelketens failliet. Zo vroeg ook Blokker vorig jaar faillissement aan. Dat had grote gevolgen voor cadeauwinkel Pand12. Hoe dat zit, zie je in de bovenstaande video.

Volgens een bedrijfsleider van een CASA-winkel in Roosendaal krijgen de Nederlandse medewerkers later vandaag meer informatie over de situatie.

Financiële problemen

Net als veel andere winkelketens heeft CASA de afgelopen jaren te maken gehad met financiële problemen. Het bedrijf probeerde de verliezen te beperken door minder goed presterende winkels te sluiten en het hoofdkantoor te reorganiseren. Ook werd gezocht naar extra financiering. Ondanks deze maatregelen kon CASA niet voorkomen dat het eind oktober uitstel van betaling moest aanvragen.

De keten wijt de problemen aan "ongunstige ontwikkelingen" op de Europese markt. CASA is actief in meerdere landen, waaronder Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Spanje en Portugal.

Onzekerheid

Voor Nederlandse klanten en medewerkers blijft het voorlopig onzeker of de vestigingen hier open blijven of ook getroffen worden door het faillissement.

