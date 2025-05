Doorstart voor failliete muziekwinkel Bax Music: oud-directeur koopt bedrijf terug

De failliete muziekwinkel Bax Music maakt een doorstart. Medeoprichter en voormalig directeur Jochanan Bax bevestigt, na berichtgeving door de PZC, dat hij het bedrijf samen met Stijn Bakkeren overneemt.

Volgens Bax is het de bedoeling dat het merendeel van de medewerkers meegaat. "We gaan 80 procent van het personeel een aanbod doen", zegt hij.

Begin vorige maand werd Bax Music failliet verklaard. Kort daarna meldde een van de curatoren dat meerdere partijen interesse toonden in een doorstart. Onder hen was ook Jochanan Bax, die eind vorig jaar met ruzie uit de bedrijfsleiding vertrok.

Schulden en brand

Bax Music werd in 2003 opgericht door de broers Nathanael en Jochanan Bax. Het groeide uit tot een van de grootste onlineverkopers van muziekinstrumenten en -apparatuur in Europa. Het bedrijf heeft zes winkels in Nederland en België. In de afgelopen jaren kampte de onderneming met schulden en de gevolgen van een brand.

