Bax Music vraagt uitstel van betaling aan: ruzie en schulden breken bedrijf op

De bekende muziekwinkelketen Bax Music heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt voormalig directeur en aandeelhouder Jochanan Bax na berichtgeving van de PZC. Het bedrijf, met meer dan 300 werknemers en zes winkels in Nederland en België, kampte al langer met financiële problemen.

Volgens Bax werd de situatie de laatste tijd verergerd door een interne familieruzie. Hij werd eind vorig jaar ontslagen als topman, wat volgens hem leidde tot onrust bij leveranciers en een flinke daling in de verkopen.

Met één druk op de knop het laatste nieuws van Hart van Nederland op je Android-telefoon? In de video hierboven leer je hoe je dat doet.

Schulden en tegenslagen

Maar ook vóór het conflict stonden de zaken er niet rooskleurig voor. Tijdens de coronapandemie liep Bax Music flinke omzet mis en bouwde het bedrijf een aanzienlijke belastingschuld op. In 2023 werd het hoofdkantoor in Goes bovendien getroffen door een brand waarbij veel voorraad, waaronder gitaren, beschadigd raakte.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De broers Nathanael en Jochanan Bax, oprichters van het bedrijf, raakten het uiteindelijk oneens over de toekomst. Waar Nathanael het bedrijf wilde verkopen, zette Jochanan in op groei. Dat conflict leidde uiteindelijk tot zijn vertrek. “De laatste dagen was ik in onderhandeling met Rabo Participaties om ook de rest van het bedrijf over te nemen. Maar dat is niet gelukt,” zegt hij.

Winkels blijven voorlopig open

Ondanks het uitstel van betaling blijven de winkels voorlopig open. Jochanan Bax hoopt op een doorstart en zegt dat er investeerders interesse hebben getoond. “In de kern waren de resultaten goed, dus waarom zou een doorstart niet mogelijk zijn?” stelt hij. Zelf wil hij zich melden bij de bewindvoerder als geïnteresseerde partij.

Hart van Nederland/ANP