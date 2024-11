Deze sinterklaascadeaus zijn dit jaar niet aan te slepen

Veel Nederlanders hebben hun sinterklaascadeaus al gekocht in een winkel of online besteld, met enkele opvallende favorieten. Het muziekspel Hitster blijkt een echte hit te zijn en staat hoog op de verlanglijstjes, net als de tijdloze bouwsets van LEGO. Bij speelgoedketen Top1Toys en Amazon zijn er al meer aankopen gedaan dan in de laatste week voor pakjesavond vorig jaar.

Veel Nederlanders kopen hun cadeautjes online. In bovenstaande video zie je waar je op moet letten om niet opgelicht te worden.

Top1Toys verwacht dat dit jaar 5 tot 6 procent meer sinterklaasaankopen worden gedaan dan vorig jaar. Mensen hebben hun cadeaus wel iets later gekocht. Dat komt volgens hem omdat koopjesfestijn Black Friday en 5 december iets later vallen dan in 2023. Naast Hitster zijn onder andere de Ghost Bubble-bubbelblazers populair en hebben consumenten meer aandacht voor biologische producten, zoals speelgoed dat gemaakt is van biologisch plastic.

Elektronische huisdieren

Amazon maakt elk jaar een lijst van de honderd populairste speelgoedartikelen. Het populairst zijn de elektronische huisdieren Bitzee, die kinderen kunnen verzorgen en laten groeien. Daarnaast doen ook spellen zoals het kaartspel UNO het volgens een woordvoerster nog altijd goed. Voor volwassenen worden veel AirPods van Apple verkocht. "We zijn pas een relatief korte periode bezig in Nederland (4,5 jaar), maar steeds meer Nederlanders weten ons te vinden," aldus de zegsvrouw.

Speelgoed voor volwassenen

Lief en schattig speelgoed is bij Bol "niet aan te slepen", maar ook "griezelige" producten zoals die van de Netflix-serie Wednesday doen het goed. "Vorig jaar was het spel Hitster al erg in trek, dit jaar is de populariteit ervan echt ontploft," zegt de woordvoerster verder. Ook speelgoed voor volwassenen wordt veel verkocht volgens haar.

Bol heeft mensen geadviseerd vroeg te bestellen voor de feestdagen om ervoor te zorgen dat ze hun aankopen op tijd binnen hebben. Veel mensen hebben dat volgens de zegsvrouw gedaan.

Drukte aankomende week

Intertoys beleeft tot nu toe "een heel normaal sinterklaasjaar" dat naar verwachting in lijn ligt met vorig jaar, meldt een woordvoerder van de keten. Wel zegt hij dat de vergelijking met vorig jaar lastig is, onder meer door de latere Black Friday. Ook denkt Intertoys dat veel mensen volgend weekend Sinterklaas vieren en daarom aankomende week pas cadeaus kopen.

Hart van Nederland/ANP