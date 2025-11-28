Black Friday nu écht begonnen: zo pak je de beste deals

De hele maand vliegen de Black Friday-aanbiedingen je om de oren. Kortingen tot ver boven de 50 procent moeten ons de (digitale) winkelstraat in trekken. Maar hoe gevoelig zijn Nederlanders eigenlijk voor die lokroep, en klopt die korting wel echt? De Consumentenbond waarschuwt voor nepaanbiedingen en geeft mee waar je als jagende consument vooral op moet letten in het oerwoud van Black Friday-deals.

Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel komt naar voren dat Black Friday nog altijd veel aandacht trekt. Ruim een op de vijf Nederlanders (22 procent) is sowieso van plan om iets te gaan kopen tijdens Black Friday. Daarnaast geeft een derde aan alleen toe te happen als de korting écht de moeite waard is. De rest kijkt vooral rond en besluit daarna of ze iets aanschaffen. Daarmee geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan in ieder geval wél op jacht te gaan naar een mogelijke deal.

Toch is de kans op nepaanbiedingen flink aanwezig, zegt Mirjam de Witte van de Consumentenbond. "Zo moet een product 30 dagen vóór een aanbieding dezelfde prijs hebben gehad of lager." Volgens haar gaat die prijs in werkelijkheid vaak juist omhoog in die periode, zodat de korting groter lijkt. Als een product eerder veel goedkoper was, mag het zelfs helemaal niet als aanbieding worden verkocht. "Dat is een nepaanbieding", zegt De Witte. Winkels die zich hier schuldig aanmaken, kunnen hiervoor een boete krijgen.

Blijf prijzen vergelijken

Voor consumenten blijft het moeilijk om te zien wat echt is en wat niet. Volgens De Witte kun je vooral alert zijn op adviesprijzen. Dat zijn bedragen die vaak helemaal niet worden gebruikt in winkels, maar wel worden opgevoerd om een korting indrukwekkender te laten lijken. Winkels kunnen daar handig misbruik van maken.

Het blijft daarom zaak om zelf goed te vergelijken. De Witte raadt aan om bij een ogenschijnlijk mooie deal altijd te kijken wat hetzelfde product bij andere webwinkels kost. Vooral bij acties als 1+1 gratis of 2+3 raak je makkelijk het zicht kwijt op de werkelijke prijs.

Check of aanbieding ook klopt

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt verder dat maar de helft van de Nederlanders altijd controleert of een aanbieding klopt. Een derde doet dat soms en 17 procent doet het helemaal niet. Daarmee is een grote groep dus toch kwetsbaar voor sluwe trucjes van winkels.

Volgens De Witte helpt het vooral om het hoofd koel te houden. Spreek vooraf een budget met jezelf af en laat je niet gek maken door felle banners en aftelklokken. Want wie iets alleen koopt omdat het zogenaamd goedkoop lijkt, ziet zijn portemonnee uiteindelijk vaak juist dunner worden.