Geen Black Friday, maar gratis kleding én bewustzijn bij opening nieuwe winkel Amstelveen

Wie van shoppen en korting houdt, weet precies wat voor dag het vandaag is: Black Friday. De hele week worden de aanbiedingen je al om de oren geslingerd, maar vandaag is het écht zover. Winkelend Nederland weet wel raad met al die lonkende en vaak scherpe prijzen. Toch gebeurt er meer. In een nieuwe pop-upstore in Amstelveen verkopen ze vandaag iets heel anders: 'bewustzijn'.

Hoge kortingen, 2 voor de prijs van 1 en tassen vol spullen voor sommige mensen in Black Friday langzaam een traditie aan het worden. Maar zoals in de bovenstaande video te zien is, is niet iedereen is vatbaar voor het 'prijzenfeestje'.

De winkel FREE Fashion opent vandaag haar deuren in Amstelveen. De winkel draait volledig op gedoneerde kleding, en de medewerkers zijn allemaal vrijwilligers. Het is niet de eerste winkel met dit concept; in Tilburg bestaat er al een soortgelijke zaak. "Het ziet er allemaal strak en gelikt uit. Mensen kijken altijd verbaasd op als ze horen dat ze de kleding gratis mee mogen nemen," vertelt eigenaar Dieuwertje Vorstenbosch.

Waar jagen we op tijdens Black Friday? Uit het representatieve Hart van Nederland-panel blijkt dat de meeste Nederlanders lekker thuisblijven tijdens Black Friday, iets minder dan een derde (31 procent) waagt wel een kans. Welke spullen gaan dan het vaakst over de toonbank? Hieronder de top 3: 1. Elektronica en gadgets (zoals tv's, telefoons, laptops) - 13 procent 2. Verschillende cadeaus voor de feestdagen - 12 procent 3. Kleding en schoenen - 11 procent

'Veel kleding in de kast wordt niet gedragen'

Volgens Vorstenbosch is de winkel een reactie op overconsumptie en de enorme verspilling van kleding. "Wist je dat een derde van onze kleding al meer dan een jaar in de kast ligt zonder gedragen te worden? Dat is superzonde. Als we alles bij elkaar zouden leggen, hoef je bijna geen nieuwe kleding meer te kopen," legt ze uit. Dagen zoals Black Friday vinden ze bij FREE Fashion daarom juist een voorbeeld van wat er mis is. "We hebben al zo veel."

Tijdens de opening verwacht de winkel geen Amerikaanse taferelen, zoals mensen die dringen voor de deur. Het gaat er bewust rustig aan toe. "Bij binnenkomst krijgen mensen drie vouchers voor een gratis kledingstuk: drie kledingstukken per persoon. We hopen dat mensen ook hun oude kleding langsbrengen, zodat wij die een tweede leven kunnen geven. Mensen kunnen natuurlijk ook vrijwilliger worden in de winkel. De winkel is nog niet eens open en we hebben al tientallen aanmeldingen. Dat is geweldig."