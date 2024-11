PostNL beleeft drukste dag ooit in aanloop naar Black Friday

PostNL heeft maandag de drukste dag ooit beleefd. Het postbedrijf verwerkte op deze dag meer dan 2,8 miljoen pakketten. En dat terwijl Black Friday nog moet beginnen. "De hele branche – van webwinkels tot bezorgers – werkt momenteel op volle kracht om alle bestellingen bij iedereen thuis te bezorgen", aldus PostNL.

Vorig jaar hadden de pakketbezorgers het ook erg druk, zo zie je in bovenstaande video.

Het is ieder jaar rond Black Friday en de feestdagen weer spannend: krijg je je pakketje op tijd binnen. Want het is deze tijd van het jaar altijd ontzettend druk. Daarom liet PostNL eerder al weten extra personeel in te zetten om dit te kunnen opvangen. Ook wordt er aankomende zondag bezorgd; normaal gesproken krijg je je pakketjes alleen maandag tot en met zaterdag.

Bezorgvoorkeuren

Het postbedrijf meldt dat 2,5 miljoen Nederlanders via de app van PostNL hun bezorgvoorkeuren hebben ingesteld. "De toename in het aanpassen van deze bezorgvoorkeuren speelt een belangrijke rol in het soepel laten verlopen van deze drukte." Zo kiezen mensen er in toenemende mate voor om hun pakketje in een pakketautomaat te laten bezorgen, aldus PostNL, die dat een efficiënte en flexibele oplossing noemt.

Wanneer je uiterlijk je sinterklaascadeautjes moet bestellen, kon een woordvoerder niet zeggen. In dit geval geldt daarom ook: hoe eerder, hoe beter.

Hart van Nederland/ANP