Boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan weer, maar niet voor iedereen

Na bijna twee weken kunnen klanten van Albert Heijn vanaf vrijdagochtend weer online boodschappen laten bezorgen. De supermarktketen hervat de bezorgdienst na de grote cyberaanval op moederbedrijf Ahold Delhaize. Door het incident lagen verschillende digitale diensten plat en ontstonden er problemen met de bevoorrading van winkels.

De problemen begonnen op 12 oktober, toen Ahold Delhaize verdachte activiteiten in de IT-systemen ontdekte. Uit voorzorg werden verschillende websites en apps offline gehaald. Ook de online bestellingen van Albert Heijn kwamen stil te liggen.

Onze verslaggever was deze morgen in Barendrecht, waar bij het distributiecentrum alles weer wordt opgestart.

Diensten komen weer op gang

Inmiddels zijn de website en app van Albert Heijn weer bereikbaar en wordt de thuisbezorging vrijdag hervat. Ook de websites van Etos en Gall & Gall zijn weer online. De bevoorrading van supermarkten, die door het incident flink werd verstoord, wordt stap voor stap opgeschaald.

Wie achter de cyberaanval zit, is nog onbekend. Ahold Delhaize heeft aangifte gedaan bij de politie en het onderzoek loopt nog. Volgens het bedrijf zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat gevoelige gegevens van klanten, medewerkers of partners zijn gestolen.

Klanten krijgen nog foutmeldingen

Het bestellen van de boodschappen loopt nog niet voor iedereen vlekkeloos. Sommige klanten krijgen in de app nog foutmeldingen te zien. Zo kreeg een klant die voor komende maandag een bezorgafspraak had staan de melding 'Bestelling geannuleerd'. Anderen zien bij het invoeren van hun bezorgadres de tekst "Er waren helaas geen resultaten".

Volgens Albert Heijn worden het assortiment en het aantal beschikbare bezorgmomenten in de loop van de week verder uitgebreid. De dagelijkse boodschappen worden inmiddels weer volop besteld. "Melk, yoghurt, plantaardige zuivel, brood, groente en fruit en keukenpapier zijn populair", aldus een woordvoerster tegen het AD.

Wie boodschappen had besteld en ze eerder niet kreeg, krijgt ter compensatie een 10 euro shoptegoed.