Boodschappen bij AH besteld en niet gekregen? Dan krijg je een tegoed

Door het it-incident van afgelopen 11 oktober konden er lange tijd geen boodschappen bezorgd worden vanuit de Albert Heijn. Al bestelde boodschappen werden geannuleerd. Om klanten te compenseren, krijgen zij nu een shoptegoed van 10 euro van de supermarktketen. Het bedrag wordt automatisch verrekend zodra zij weer een bestelling kunnen plaatsen, heeft de supermarktketen dinsdag bekendgemaakt.

Albert Heijn gaat ook mensen die door alle problemen persoonlijke kortingen, Air Miles en spaarzegels zijn misgelopen zoveel mogelijk automatisch tegemoetkomen. Zo ontvangen klanten met AH Premium in de loop van deze week een compensatie voor de gemiste 10 procent korting op AH Terra- en bioproducten; dit tegoed wordt gestort in hun Mijn AH-app.

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Air-Miles-saldo aangepast

Ook schrijft Albert Heijn de gemiste Air Miles automatisch bij op het Air Miles-saldo. Voor gemiste pannenzegels krijgen klanten daarnaast automatisch twee volle spaarkaarten. Voor gemiste koopzegels moeten klanten wel echt met hun bon naar de winkel komen. Daar kunnen ze deze dan alsnog kopen.

Albert Heijn besloot zondag 11 oktober zelf om zijn website en app uit voorzorg uit te schakelen. Ook werd de boodschappenbezorging gestaakt. Later kwamen verschillende distributiecentra ook tijdelijk plat te liggen, waardoor in winkels lege schappen ontstonden. De bevoorrading van de winkels is een aantal dagen geleden weer hervat.

In bovenstaande video zie je de lege schappen vlak na het it-incident.

Niet alles werkt nog

Eerder werd al bekend dat alle online bestelde boodschappen nog tot en met donderdag zijn geannuleerd. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen.

Er zijn ook andere zaken die nog niet werken, erkent Albert Heijn. "Helaas werkt de persoonlijke Bonus Box nog niet. We werken hier hard aan. Daarnaast konden klanten met een Bezorgbundel en een Rittendeal hier geen gebruik van maken. Daarom werken wij ook aan een manier om deze groep klanten te compenseren."