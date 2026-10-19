Ahold doet aangifte na cyberincident AH: kwaadwillenden achter storing

Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft maandag aangifte gedaan bij de politie vanwege het cyberincident dat Albert Heijn en ons land al ruim een week in zijn greep houdt. Uit onderzoek van het concern blijkt dat de verdachte activiteiten in de IT-systemen het gevolg waren van "kwaadwillende acties van derden".

Ahold Delhaize laat op haar website weten dat het verdachte activiteiten in de IT-systemen had opgemerkt. Het bedrijf schakelde daarop cyberbeveiligingsexperts in om onderzoek te doen. Daaruit is inmiddels gebleken dat kwaadwillenden achter het incident zitten.

Ruim een week problemen

Albert Heijn kampt sinds zondag 11 oktober met grote IT-problemen. Uit voorzorg werden verschillende systemen uitgeschakeld, waardoor onder meer de website en app niet bereikbaar waren. Ook konden klanten geen boodschappen bestellen of laten bezorgen.

De problemen hadden bovendien gevolgen voor de bevoorrading van winkels. In verschillende supermarkten ontstonden lege schappen (zie bovenstaande video).

Bezorging vanaf vrijdag hervat

Inmiddels zijn de website en app van Albert Heijn weer bereikbaar. Klanten kunnen ook weer gebruikmaken van persoonlijke kortingen en spaaracties.

De supermarktketen liet zondag weten dat de bezorging vanaf vrijdag geleidelijk wordt hervat. Alle online bestellingen tot en met donderdag 22 oktober zijn geannuleerd. Klanten die al hebben betaald, krijgen hun geld binnen enkele dagen terug.