OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ahold doet aangifte na cyberincident AH: kwaadwillenden achter storing

Crime

Vandaag, 17:42

Link gekopieerd

Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft maandag aangifte gedaan bij de politie vanwege het cyberincident dat Albert Heijn en ons land al ruim een week in zijn greep houdt. Uit onderzoek van het concern blijkt dat de verdachte activiteiten in de IT-systemen het gevolg waren van "kwaadwillende acties van derden".

Ahold Delhaize laat op haar website weten dat het verdachte activiteiten in de IT-systemen had opgemerkt. Het bedrijf schakelde daarop cyberbeveiligingsexperts in om onderzoek te doen. Daaruit is inmiddels gebleken dat kwaadwillenden achter het incident zitten.

Ruim een week problemen

Albert Heijn kampt sinds zondag 11 oktober met grote IT-problemen. Uit voorzorg werden verschillende systemen uitgeschakeld, waardoor onder meer de website en app niet bereikbaar waren. Ook konden klanten geen boodschappen bestellen of laten bezorgen.

De problemen hadden bovendien gevolgen voor de bevoorrading van winkels. In verschillende supermarkten ontstonden lege schappen (zie bovenstaande video).

Bezorging vanaf vrijdag hervat

Inmiddels zijn de website en app van Albert Heijn weer bereikbaar. Klanten kunnen ook weer gebruikmaken van persoonlijke kortingen en spaaracties.

De supermarktketen liet zondag weten dat de bezorging vanaf vrijdag geleidelijk wordt hervat. Alle online bestellingen tot en met donderdag 22 oktober zijn geannuleerd. Klanten die al hebben betaald, krijgen hun geld binnen enkele dagen terug.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Albert Heijn-app weer bereikbaar, boodschappen bezorgen vanaf vrijdag
Storing
Albert Heijn-app weer bereikbaar, boodschappen bezorgen vanaf vrijdag
Websites Gall & Gall en Etos ook weer bereikbaar na grote cyberstoring
Tech-nieuws
Websites Gall & Gall en Etos ook weer bereikbaar na grote cyberstoring
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.