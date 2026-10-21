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Klantenservice Albert Heijn wordt weer opgestart, ook online bestellen weer mogelijk

Klantenservice Albert Heijn wordt weer opgestart, ook online bestellen weer mogelijk

Tech-nieuws

Vandaag, 13:10

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Albert Heijn is begonnen met het opstarten van de systemen, waardoor de klantenservice weer gedeeltelijk live is. Dat meldt de supermarktketen in een verklaring. Ook is het weer stap voor stap mogelijk om online boodschappen te bestellen. Een eerste groep vaste klanten kan woensdag weer een bestelling plaatsen, aldus Albert Heijn.

De klantenservice van Albert Heijn was na de cyberaanval van zondag 11 oktober niet meer bereikbaar. Vanaf woensdag kunnen Albert Heijn-klanten via de chat weer vragen stellen.

De groep klanten die weer kunnen bestellen, zijn klanten met een bezorgbundel en zakelijke klanten. Het bedrijf laat weten dat het op dit moment een derde van de gebruikelijke bezorgcapaciteit beschikbaar heeft. Daardoor kunnen de boodschappen van klanten die een vast bezorgmoment hebben op een ander moment worden bezorgd dan ze gewend zijn. Het assortiment en de beschikbare bezorgmomenten worden in de loop van de week uitgebreid.

Extra compensatie

Albert Heijn laat daarbij weten dat klanten met een bezorgbundel een compensatie van 10 euro krijgen in de vorm van shoptegoed. Dat is bovenop de 10 euro shoptegoed die de klanten al kregen als zij tussen 11 en 22 oktober hun bestelling geannuleerd zagen worden. De bezorgers gaan, zoals gepland, vanaf vrijdag geleidelijk weer de weg op.

Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, heeft maandag aangifte gedaan bij de politie van het cyberbeveiligingsincident bij het supermarktconcern. Vanwege het incident had Ahold Delhaize preventief bepaalde systemen offline gehaald. Daardoor waren de websites en apps van merken van Ahold Delhaize dagen onbereikbaar. Onder Ahold Delhaize vallen ook Etos, Gall & Gall en Amerikaanse ketens als Food Lion en Stop & Shop.

Retaildeskundigen schatten dat Albert Heijn tot 200 miljoen euro omzet misloopt door de cyberaanval. Het concern zelf heeft daar geen uitspraken over gedaan.

Door ANP

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