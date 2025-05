Thérèse Boer over overlijden van man Jonnie: 'Continu brok in mijn keel en knoop in mijn maag'

Sinds het onverwachte overlijden van Thérèse Boers man Jonnie gaat ze door een "rollercoaster van emoties die je niet begrijpt", vertelde de mede-oprichtster van sterrenrestaurant De Librije dinsdagavond aan tafel bij talkshow Eva. Jonnie overleed vorige maand op 60-jarige leeftijd aan een longembolie.

"De ene dag ben je een beetje sterk, de andere dag ben je erg verdrietig", vertelt Thérèse, die bij Eva te gast was samen met kinderen Jimmie en Isabelle en Librije-chef Nelson Tanate. Het stel was "dag en nacht" samen, aldus Thérèse. "Ik vind wakker worden heel erg. Ik heb 35 jaar niet zonder hem geslapen."

Thérèse voelt zich beter wanneer ze onder de mensen is, maar ervaart toch continu een "brok in mijn keel en een knoop in mijn maag. Het was altijd volop bezig en dan in één keer die stilte, dat is pijnlijk."

Het gezin van Jonnie heeft wel even nagedacht of ze zo snel al over hun man en vader wilden vertellen op televisie. Toch voelde het goed. "Hij heeft mij zo veel liefde en zo veel mooie dingen gegeven", zegt Thérèse. "We vinden het fijn om over hem te praten."