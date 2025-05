Laatste eer voor Jonnie Boer: motorstoet en kleurrijke kist vanuit De Librije

In Zwolle hebben familie en vrienden de overleden topchef Jonnie Boer vrijdagochtend uitgeleide gedaan. Vanaf zijn driesterrenrestaurant De Librije vertrok de stoet naar zijn laatste rustplaats. Dat afscheid is in besloten kring.

De door de nabestaanden fel beschilderde kist met het lichaam van Boer werd vanuit het restaurant naar een motor gedragen en op de zijspan gelegd. Tientallen motorrijders, onder wie 'augurkenkoning' Oos Kesbeke, reden als escorte mee in de stoet. Ook zanger René Froger en zijn vrouw Natasja, die goed bevriend waren met Boer, waren erbij aanwezig.

Donderdag namen vele honderden genodigden al afscheid van Boer, die vorige week onverwacht overleed op Bonaire door een longembolie. Ze liepen door het restaurant langs de kist. Als laatsten kwamen Boers vrouw Thérèse en hun kinderen Jimmie en Isabelle nog langs. Er waren veel boeketten en bloemstukken, onder meer van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De Librije heeft sinds 2004 drie Michelinsterren. Het is momenteel het enige Nederlandse restaurant dat zo hoog is geklasseerd.

