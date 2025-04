Zwolle verslagen na overlijden Jonnie Boer (60): 'Streek had hij in zijn hart'

In Zwolle reageren collega-ondernemers en buurtgenoten geschokt op het onverwachte overlijden van sterrenchef Jonnie Boer. Hij overleed woensdagochtend op Bonaire aan de gevolgen van een longembolie, op 60-jarige leeftijd. Hij stond bekend om zijn creativiteit, warmte en toewijding aan zijn sterrenrestaurant De Librije. "Het was echt een hele fijne man."

Restaurant De Librije, opgebouwd door Jonnie en zijn vrouw Thérèse Boer, draagt al twintig jaar de zeldzame onderscheiding van drie Michelinsterren. Het is inmiddels het enige drie sterrenrestaurant in Nederland. Michelininspecteurs noemden eigenaren Jonnie en Thérèse eerder "de vaandeldragers" van culinair Nederland.

Zwolle

Jonnie heeft altijd een warm hart gehad voor Zwolle en de streek Overijssel, ondanks de internationale aandacht voor het restaurant. "In het oosten zeggen wij dan dat hij zijn afkomst nooit heeft verloochend", vertelt Monique Sleiderink van RTV Oost tegen Hart van Nederland. "De streek had hij altijd in zijn hart."

Dat de stad door het restaurant internationaal op de kaart is gezet, beaamt ook burgemeester van Zwolle Peter Snijders in een schriftelijke reactie. "Hij was meer dan een topkok – een vernieuwer, een inspiratiebron en een trotse ambassadeur van onze stad."

Groot gemis

"Het is onwerkelijk", vertelt bloemist Robert Exoo tegen Hart van Nederland. "Ik zag hem van de week nog langskomen op de fiets, toen vertelde hij dat hij even lekker naar Bonaire zou gaan. Even weg van de zaak." Jonnie, die volgens Exoo bekend stond als een "zeer harde werker, zonder kapsones", zou het even rustiger aan gaan doen. Zijn overlijden is een enorm verlies voor zijn geliefden en ook voor Zwolle, vertelt Exoo. "Hij was gewoon de beste, samen met Thérèse natuurlijk."

Kapper Gert Huisman, die Jonnie jarenlang trouw van al zijn knipbeurten voorzag, kan het nog moeilijk geloven. "Ik heb hem nog geknipt voordat hij op vakantie ging. Het is erg verdrietig, verslagenheid is het goede woord", zegt hij tegen Hart van Nederland. Regelmatig heeft Huisman de sterrenkok uit de keuken moeten trekken, zodat hij nog zou toekomen aan zijn knipbeurt. "Jonnie is altijd Jonnie gebleven, we kennen elkaar al sinds voor hij zijn eerste ster kreeg. Hij was eerlijk, rustig en geen schreeuwkok in de keuken."

Met die keuken komt het wel goed, denkt Huisman, want ook chef Nelson en Thérèse dragen de boel met veel liefde op handen. "De keukenbrigade gaat dat echt wel vasthouden, want hij heeft ze echt goed opgeleid. Mensen in hun kracht zetten, daar was hij heel goed in."

De kinderen van het echtpaar, Jimmie en Isabelle, zouden de zaak overnemen en werden klaargestoomd in de NPO-serie De Opvolging. Op Instagram schrijft Jimmie: "Ik ga je trots maken, ook al ga je het niet zien." De familie bedankt verder iedereen voor alle steun die ze hebben gekregen.

Bloemen

Het restaurant was deze week, van 20 tot en met 29 april, al gesloten wegens vakantie. "Het is wel fijn dat we iedereen rust en ruimte kunnen geven", zegt een woordvoerder. Ook onder het personeel heerst de verslagenheid en het ongeloof, vooral omdat het overlijden van Jonnie zo onverwacht is gekomen.

Buiten de gesloten deuren van De Librije liggen bloemen. Ondanks de regen komen mensen uit de buurt even langs om de overleden chef te herdenken. "Wij hebben bijzondere momenten bij de Librije gevierd", vertelt een buurtgenoot aangedaan. "We hebben Jonnie ook een aantal keer gesproken, het was zo'n fijne man. Als kok, maar vooral ook als mens."