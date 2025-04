Topkok Jonnie Boer (De Librije) overleden op 60-jarige leeftijd

Topkok Jonnie Boer is op 60-jarige leeftijd overleden aan een longembolie, bevestigt een woordvoerder van sterrenrestaurant De Librije. Boer overleed tijdens een verblijf op Bonaire, waar hij verschillende restaurants heeft.

Boer was de drijvende kracht achter het driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle, dat hij samen met zijn vrouw Thérèse runde. Onder hun leiding groeide De Librije uit tot een van de meest toonaangevende restaurants van Nederland en werd het bekroond met drie Michelin-sterren, het​ enige restaurant in Nederland met die eer.

De Librije bestaat sinds 1980, maar was zonder René Froger waarschijnlijk nooit open gegaan. Jonnie en Therese kregen de financiering namelijk niet rond en toen is Rene, die ze al heel lang kenden, hen te hulp geschoten. Bekijk die bijzondere geschiedenis achter het restaurant in bovenstaande video.

Boer overleed woensdagochtend aan de gevolgen van de longembolie, aldus de woordvoerder. Het restaurant was deze week, van 20 tot en met 29 april, al gesloten wegens vakantie. "Het is wel fijn dat we iedereen rust en ruimte kunnen geven", zegt de woordvoerder. "Iedereen is superverdrietig en verslagen. Het is niet te bevatten. Het is zo plotseling en abrupt. Er heerst een soort shock onder het personeel en de familie natuurlijk."

De kinderen van Boer schrijven op Instagram over het overlijden van hun vader. "Dank voor alles wat je mij hebt gegeven", schrijft zoon Jimmie in een bericht. "Ik ga je trots maken ook al ga je het niet zien.... Zie je snel ouwe." Dochter Isabelle heeft twee verhalen op Instagram geplaatst. "We gaan je trots maken!!!", staat er bij een familiefoto.

Wat De Librije nu gaat doen, is nog onduidelijk. "We zijn aan het beraden wat we gaan doen", aldus de woordvoerder, die verder aangeeft dat hier nog niet veel informatie over is.

De Librije, waarvan Boer chef was, heeft sinds 2004 drie Michelinsterren. Het is op dit moment in Nederland het enige restaurant met drie Michelinsterren.

Hart van Nederland/ANP