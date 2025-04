Collega's en bevriende BN'ers in shock na onverwacht overlijden Jonnie Boer (60)

Het onverwachte overlijden van sterrenchef Jonnie Boer op 59-jarige leeftijd heeft diepe indruk gemaakt in de Nederlandse horecawereld. Vanuit alle hoeken van de sector komen emotionele reacties. Boer, bekend als het gezicht van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle, wordt geroemd om zijn toewijding, creativiteit en warmte.

Boer overleed woensdagochtend op Bonaire aan de gevolgen van een longembolie, aldus een woordvoerder van De Librije. Het restaurant was deze week, van 20 tot en met 29 april, al gesloten wegens vakantie. "Het is wel fijn dat we iedereen rust en ruimte kunnen geven", zegt de woordvoerder. "Iedereen is superverdrietig en verslagen. Het is niet te bevatten. Het is zo plotseling en abrupt. Er heerst een soort shock onder het personeel en de familie natuurlijk."

Voor de ingang van het restaurant De Librije zijn al de eerste bloemen neergelegd:

0:33 Eerste bloemen gelegd voor deur van Librije na overlijden Jonnie Boer (60)

Horecaorganisatie SVH, waarbij Boer de titel van Meesterkok droeg, noemt het verlies "zowel persoonlijk als professioneel ingrijpend". In een verklaring schrijft de organisatie: "Jonnie was niet alleen een culinaire grootheid, maar ook een bevlogen ondernemer en een inspirerende vakgenoot. Iemand met wie we het voorrecht hadden om nauw samen te werken, en die altijd indruk maakte met zijn visie en ongeëvenaarde humor."

De Alliance Gastronomique, een verbond van toprestaurants waar De Librije lid van was, spreekt van "grote verslagenheid" over het overlijden van "een zeer gerespecteerd lid". Ook branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert bedroefd op het nieuws. "Hij is voor velen een groot voorbeeld en heeft enorm veel betekend voor de gastronomie in Nederland", zegt een woordvoerder. "Daarvoor zijn wij hem ontzettend dankbaar."

Reacties kinderen

Ook binnen de familie komt het verlies hard aan. Zoon Jimmie Boer, die samen met zijn zus Isabelle De Librije zou overnemen, schrijft op sociale media: "Dank voor alles wat je mij hebt gegeven. Ik ga je trots maken ook al ga je het niet zien... Zie je snel ouwe." Isabelle deelt een foto van het gezin met daarbij de woorden: "We gaan je trots maken!!!"

Bij Omroep MAX heerst verslagenheid. De omroep werkte het afgelopen jaar intensief samen met de familie Boer aan de documentaireserie De Opvolging, waarin de overdracht van De Librije aan de volgende generatie centraal stond. “We zijn in shock en intens bedroefd”, zegt omroepbaas Jan Slagter. “Hij en Thérèse wilden het op termijn rustiger aan gaan doen. Het is ongelooflijk verdrietig dat dit ze niet is gegund.”

Als eerbetoon wordt donderdagavond op NPO 2 een aflevering van De Opvolging herhaald waarin Jonnie Boer centraal staat.

Sterren betuigen steun

Bekende Nederlanders reageren ook geschrokken op het overlijden van Boer. "Mijn hart breekt voor dit gezin. Deze familie. Zulke lieve, altijd hardwerkende gastvrije mensen", schrijft presentatrice Wendy van Dijk. Volgens haar maakte de familie "van elk diner, elke avond iets magisch". "Wat een groot verlies. Ik wens alle dierbaren kracht toe om dit verlies te dragen."

Kok en presentator Rob Geus zegt dat Boer de "beste kok van Nederland" was. "Zal nooit vergeten dat ik bij jou een reportage met Hart van Nederland mocht draaien toen je voor de eerste keer de derde ster kreeg. Toen mocht ik proeven van jouw kunsten in combinatie met die fantastische wijnen. Jij was en bent nog steeds de inspiratie voor vele koks. De tovenaar in de keuken is er niet meer! Heel veel sterkte voor jouw gezin en iedereen die jou lief heeft. Rust zacht."

Zanger Thomas Berge haalt herinneringen op aan zijn bezoek aan Boers sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. "Meerdere keren mogen eten", schrijft hij. "Wat een heftig bericht." En komiek Richard Groenendijk: "Ach nee! Niet die bijzondere, talentvolle Jonnie Boer. Wat een onvoorstelbaar verdrietig nieuws. Óngelooflijk dit. Rust zacht lieve man..."

Ook onder anderen Humberto Tan en Miljuschka Witzenhausen herdenken Boer via sociale media.

