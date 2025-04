Uitvaart Jonnie Boer vindt vrijdag in besloten kring plaats

De uitvaart van de woensdag overleden topkok Jonnie Boer vindt vrijdag in besloten kring plaats. Boer overleed onverwacht op 60-jarige leeftijd op Bonaire door een longembolie. Het lichaam van Boer is zondag aangekomen in Nederland.

Familieleden van de topkok waren op het eiland om zijn lichaam op te halen. Zij vlogen mee in het vliegtuig met de rouwkist.

Een dag voor de uitvaart kunnen genodigden in restaurant De Librije in Zwolle afscheid nemen van Boer. Ze lopen dan een route door het restaurant, langs de kist.

In Zwolle reageren collega-ondernemers en buurtgenoten geschokt op het onverwachte overlijden van sterrenchef Jonnie Boer, zo is te zien in bovenstaande video.

Boer stond bekend als een van de beste koks van Nederland. Zijn restaurant De Librije had sinds 2004 drie Michelinsterren. Michelin laat in oktober, bij de sterrenceremonie, pas weten wat er met die drie sterren gebeurt nu de chefkok is overleden.

Hart van Nederland/ANP