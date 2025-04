Lichaam overleden topkok Jonnie Boer aangekomen in Nederland

Het lichaam van topkok Jonnie Boer is zondag aangekomen in Nederland. Een woordvoerder van restaurant De Librije heeft dat aan het ANP bevestigd na berichtgeving van de NOS. Boer overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longembolie. Boer had een huis op Bonaire.

Familieleden van Boer waren op het eiland om zijn lichaam op te halen. Zij vlogen mee in het vliegtuig met de rouwkist. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is.

Drie Michelinsterren

Boer stond bekend als een van de beste koks van Nederland. Zijn restaurant De Librije had sinds 2004 drie Michelinsterren. Michelin laat in oktober, bij de sterrenceremonie, pas weten wat er met die drie sterren gebeurt nu de chefkok is overleden. Michelin staat maandagavond, als in Antwerpen de Belgische sterrenceremonie plaatsvindt, ook stil bij het overlijden van Boer.

