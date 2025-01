Stichting Thuisgekookt zoekt thuiskoks: ‘Goede voornemens beginnen in je keuken’

Aan het begin van het jaar starten veel Nederlanders met hun goede voornemens, zoals meer sporten of vrijwilligerswerk doen. Om die reden is Stichting Thuisgekookt begonnen met hun campagne 'Goede voornemens beginnen in je keuken'. Hiermee hoopt de organisatie nieuwe vrijwillige thuiskoks aan te trekken. Via de stichting kunnen mensen wekelijks koken voor iemand die, door leeftijd, ziekte of fysieke of mentale klachten, niet meer dagelijks zelf kan koken.

Hierdoor krijgen maaltijdontvangers gevarieerder en gezonder eten, meer sociaal contact, en worden mantelzorgers en de zorgsector ontlast. "Het kost een paar euro per maaltijd. Vorig jaar hebben wij ruim 3500 nieuwe koppels gemaakt. We hebben een wachtlijst van mensen die wachten om gekoppeld te worden. Daarom hebben wij meer vrijwilligers nodig. Uit cijfers blijkt dat er 450 duizend mensen in Nederland zijn die door psychische of lichamelijke klachten niet dagelijks voor zichzelf kunnen koken", legt Stéphanie van Gerven, directeur van Stichting Thuisgekookt, uit.

Bij het koppelen van een thuiskok aan een maaltijdontvanger kijkt de stichting naar verschillende aspecten. "Ze wonen altijd maar een paar straten van elkaar vandaan. Je ziet hierdoor ook wat voor effect het heeft op iemand. Dat vinden thuiskoks ook fijn. Daarnaast kijken we tijdens het koppelen naar eet- en dieetwensen en of ze bij elkaar passen."

Laagdrempelig

Een van de mensen die via de stichting een koppeling heeft gekregen, is maaltijdontvanger Carla Ferkranus (65). Zij is gekoppeld aan thuiskok David Wolff (54) uit Utrecht. David vertelt enthousiast over zijn ervaring: "Je kan zo op een hele makkelijke manier wat voor je omgeving doen. Het is laagdrempelig. Je kan iets voor anderen doen. Dat is het belangrijkste. We leven in een wereld waarin negativiteit steeds vaker de boventoon voert. Het is dus belangrijker dan ooit om er voor elkaar te zijn en naar elkaar om te kijken."

David kookt één keer per week voor Carla: "Ik kook dan vegetarisch en zoutarm voor haar. Dat waren haar wensen. Dat vind ik een leuke uitdaging. Je verbreedt je eigen blik. Ik vind het ook leuk om te koken. Het voelt niet als een verplichting. Ik kook voor haar weleens boerenkool, Turkse gerechten en vaak groentes uit de oven. Maar vorige week kookte ik weer iets Afrikaans."

"Als ik naar haar toe ga om de maaltijd te brengen, plan ik een half uur extra in. Dan kan ik even met haar kletsen en checken hoe het met haar gaat. Ze is hier nog niet zo lang geleden komen wonen vanuit Middelburg. Het is een nieuwe omgeving en een nieuw huis voor haar. Het is dus even wennen. Het is fijn dat ze via deze weg contact kan maken met de buurt. Ons contact verloopt supergoed. Ze heeft goede humor, dus we lachen veel samen", vertelt de thuiskok.

'Het ontlast mijn lichaam'

Carla ontvangt al anderhalf jaar maaltijden via de stichting. Eerst in Middelburg en nu in Utrecht: "Sinds september kookt David voor mij. Ik kan zelf niet dagelijks koken. Ik heb namelijk een neurologische aandoening en ik heb borstkanker gehad. Daardoor heb ik hartfalen gekregen. Ik zit daarnaast door de neurologische aandoening in een rolstoel en ik heb een prachtige hulphond genaamd Boes. Maar door mijn mankementen heb ik weinig energie en moet ik dus keuzes maken."

Ze is blij met de hulp van David en het concept van de stichting: "Het is fijn dat iemand uit je buurt voor je kan koken en dat je iemand leert kennen. Ook ontlast het mijn lichaam. David kan ook lekker koken en hij verrast mij weleens met een andere stijl van koken. Soms doet hij combinaties die ik zelf nog nooit heb uitgeprobeerd. Het is stimulerend voor mijn eigen kookkunsten. Hij komt ook altijd even zitten en kletsen. Dat is fijn. Hij biedt ook weleens aan om mij te helpen met iets wanneer nodig, bijvoorbeeld met de hond uitlaten."