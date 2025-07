'Overheid werkt achter de schermen aan crisisplan voor voedseltekorten'

De overheid werkt achter de schermen samen met supermarkten, voedselbedrijven, vervoerders en veiligheidsregio's aan een crisisplan om voedseltekorten bij rampen te voorkomen. Dat blijkt uit interne documenten die in handen zijn van het AD.

Tijdens een overleg eind juni zijn doemscenario's besproken, zoals langdurige stroomuitval, uitval van koelsystemen en plunderingen. Ook een langdurige voedselcrisis ligt op tafel. Bij een tekort aan veevoer kunnen vlees, zuivel en andere dierlijke producten schaars worden. Boeren zouden dan verplicht kunnen worden om meer granen, bonen en plantaardige olie te verbouwen.

Het plan moet leiden tot een landelijk draaiboek voor voedselzekerheid, zoals dat er al is voor gas en stroom. Zo'n plan voor voeding ontbreekt nu nog.

Risico in de distributie

Volgens deskundigen is er genoeg eten, maar zit het risico in de distributie. "Als een haven geblokkeerd is, of een groot distributiecentrum ligt plat, dan heb je al heel snel een probleem", zegt hoogleraar Laurens Sloot tegen het AD. De ketens zijn volgens hem efficiënt ingericht, maar daardoor extra kwetsbaar.

Ook wordt gekeken naar wat er moet gebeuren als mensen niet meer kunnen pinnen of als bepaalde regio's zonder voedsel komen te zitten. De overheid zou dan tijdelijk de regie over de voedselverdeling kunnen nemen.

Het crisisplan maakt deel uit van bredere voorbereidingen van het kabinet om Nederland weerbaarder te maken voor crisissituaties, zoals langdurige stroomuitval, uitval van logistiek of een grootschalig gewapend conflict.