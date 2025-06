Geopolitieke spanningen lopen op: ziekenhuizen bereiden zich voor met oorlogsdraaiboek

Met de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld willen de grote Nederlandse ziekenhuizen voorbereid zijn op een oorlog op NAVO-grondgebied. Het is de bedoeling dat ziekenhuizen klaarstaan om grote aantallen (buitenlandse) gewonden te kunnen behandelen. En daarom gaan ze de komende maanden aan de slag om draaiboeken voor oorlogstijd op te stellen.

"We zijn in de Nederlandse zorg wel voorbereid op crisissituaties, niet op oorlog. Er is een calamiteitenhospitaal, in een bunker onder het UMC Utrecht. Dit is met tweehonderd bedden het grootste noodhospitaal ter wereld, inclusief zogenaamde relatieziekenhuizen kunnen we opschalen naar 350 bedden", vertelt Margreeth Fernhout van UMC Utrecht.

De laatste keer dat het hospitaal gebruikt is, was in 2023, na het treinongeval in Voorschoten."Jaarlijks is er wel een grote oefening met acteurs, waarbij er vijf- tot zeshonderd man betrokken zijn en 150 'patiënten'." Maar het idee van het noodhospitaal is dat patiënten er niet langer dan 48 uur worden opgenomen. "Dus moet er voor deze plannen meer capaciteit komen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Op dit moment zijn er in Nederland vierduizend zorgreservisten, legt Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve, uit. "Iedere dag krijgen we aanmeldingen. We hebben met het ministerie van Volksgezondheid afgesproken dat we een bestand opbouwen van vijfduizend reservisten. Er vallen altijd mensen af, bijvoorbeeld door leeftijd, als er echt een crisis komt. Het is een dynamisch bestand."

Verontrust

De Nationale Zorgreserve bestaat nu vijf jaar vanwege de coronacrisis. "Welke crisis er is, maakt ons niet uit: pandemie, oorlogscrisis op- of buiten ons grondgebied, er is altijd behoefte aan extra zorgpersoneel."

Door de geopolitieke spanningen wordt nu extra vaart gezet achter het werven van de duizend nieuwe reservisten. "Iedereen is wel verontrust over de spanningen in de wereld."