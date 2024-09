80 jaar na Market Garden is oorlog weer dichtbij, speecht Schoof

"Geweld, terrorisme en ja - sinds de Russische inval in Oekraïne ook oorlog - ineens is het allemaal weer heel dichtbij", sprak Dick Schoof zaterdag tachtig jaar na Operatie Market Garden. Bij de herdenking in Driel eerde de premier de Poolse parachutisten die zijn ingezet bij het Gelderse dorp.

"Laten wij vandaag hun voorbeeld als een opdracht beschouwen. De opdracht om in het hier en nu pal te staan voor de vrijheid en de waarden die tachtig jaar geleden met zoveel overgave en vastberadenheid zijn bevochten."

Door de ontwikkelingen in Oekraïne wordt oorlog ook in Nederland niet langer beleefd als iets uit een "voltooid verleden tijd", aldus de minister-president. "In Polen, het land van een van onze bevrijders, wordt dat nog directer gevoeld dan hier." Daarom moeten landen als Polen en Nederland elkaar vasthouden en steunen in de NAVO en Europa, drukte Schoof zijn toehoorders op het hart. Zij moeten van de premier "één lijn trekken tegen agressie, onrecht en voor vrijheid en democratie".

Speciale dank

In zijn toespraak betuigde Schoof "speciale dank" voor de "dappere militairen" uit Polen die betrokken waren bij de Slag om Arnhem, die is mislukt en waarbij de geallieerden grote verliezen hebben geleden. Zij waagden hun leven "voor mensen die zij niet kenden in een land dat niet het hunne was".

Bij de plechtigheid worden kransen gelegd ter ere van de circa 1500 Poolse militairen van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade die zijn ingezet om Britse eenheden in met name Oosterbeek te ondersteunen. De Poolse minister voor veteranenzaken, Lech Parell, en de Nederlandse minister van Defensie Ruben Brekelmans zijn ook aanwezig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP