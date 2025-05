'Dure noodradio nauwelijks beter dan simpel FM-apparaat'

Klanten die vertrouwen op een dure noodradio in crisistijd, komen vaak bedrogen uit. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat een simpele FM-radio op batterijen vaak net zo goed, of zelfs beter werkt.

De bond testte tien noodradio’s en twee gewone modellen tussen de 20 en 230 euro. Opvallend genoeg scoren ook goedkope radio’s prima als het gaat om ontvangst, gebruiksgemak en geluidskwaliteit. Alle geteste apparaten kunnen via FM belangrijke noodberichten ontvangen. Sommige modellen ondersteunen ook DAB+, maar dat signaal blijkt minder stabiel bij storingen.

Functies falen

De speciale functies van noodradio's, zoals een handmatige slinger en een zonnepaneel, blijken vaak nauwelijks bruikbaar. Voor twee minuten radiotijd moet je een minuut lang stevig draaien, en het zonnepaneeltje houdt de accu hooguit stabiel, maar laadt niet op.

Ook de ingebouwde powerbankfuncties van noodradio’s stellen teleur. Een smartphone opladen duurt via deze apparaten vaak tussen de drie en acht uur, terwijl dat met een losse powerbank in anderhalf uur kan. Snelladen is niet mogelijk en de accucapaciteit is beperkt. Radio’s op batterijen houden het bovendien langer vol: tussen de 36 en 86 uur.

De Consumentenbond adviseert consumenten dan ook om niet blind te vertrouwen op de speciale laadopties van noodradio’s. Een simpel model met een lange batterijduur of de mogelijkheid om losse batterijen te gebruiken, is vaak een betere en betrouwbaardere keuze in noodsituaties.