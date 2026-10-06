Ongezond voedselaanbod groeit in grote steden, vooral rond scholen

Het voedselaanbod in tien grote Nederlandse steden is de afgelopen jaren ongezonder geworden. Dat blijkt uit de nieuwe Voedseldrukmonitor van Amsterdam UMC. Vooral rond middelbare scholen en mbo-scholen is de 'voedseldruk' hoog. In 10 jaar tijd is de voedselomgeving in 77 procent van de buurten in de onderzochte gemeenten ongezonder geworden.

Het gaat om Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, 's-Hertogenbosch, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. De monitor brengt in kaart in hoeverre bewoners worden blootgesteld aan ongezond voedselaanbod. Daarbij wordt gekeken naar het soort verkooppunten, het aantal en hoe dicht ze bij elkaar liggen.

Wat snacken we dan zoal?

0:45 Grote steden hebben een ongezond voedselaanbod: wat snacken we zoal?

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Volgens het onderzoek draagt 96 procent van de voedselaanbieders niet bij aan een gezonde leefstijl. Vooral rond scholen is de druk hoog: 93,6 procent van de middelbare scholen en mbo-scholen ligt in een omgeving met overwegend veel ongezonde verkooppunten.

"Wat we eten wordt bepaald door gewoonte, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Als er veel ongezond eten om ons heen is, zijn we ook geneigd dat meer te eten", zegt onderzoeker Maud Ter Bogt van Amsterdam UMC.

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Brief naar minister

Ongeveer de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Als er niets verandert, stijgt dat aandeel naar verwachting in 2040 naar 64 procent. Ongeveer één op de acht kinderen heeft overgewicht, in sommige grote steden zelfs één op de vijf.

Namens twaalf wethouders is daarom een brief gestuurd aan minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij willen dat er vaart wordt gemaakt met de Voedselwet. Daarmee zouden gemeenten onder meer mogelijkheden kunnen krijgen om ongezonde voedselaanbieders te weren.